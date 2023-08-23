Hedef 1 yılda 5 milyon yolcu

2023 yılı bitmeden, tarihinde ilk kez 5 milyonuncu yolcusunu karşılamaya hazırlanan YDA Dalaman Havalimanı'nın CEO'su Yiğit Laçin, 2022 yılında iç hatlarda 22 bin 430, dış hatlarda 20 bin 791 uçuşun havalimanlarından yapıldığına işaret ederek, "2022 yılında iç hatlarda 1,5 milyon, dış hatlarda 3 milyon yolcu hedefini yakaladık" dedi.

7 AYDA 25 BİN UÇUŞ

Bu yılın ilk 7 ayında 13 bin iç hat, 12 bin dış hat olmak üzere 25 bin uçuşa ev sahipliği yaptıklarını anlatan Laçin, "Bu uçuşlar ile iç hatlarda 938 bin 540, dış hatlarda ise 1 milyon 758 bin yolcu havalimanımızı kullandı. Yılın ilk 7 ayında Ankara Esenboğa Havalimanını geride bıraktık. İlk 7 ayda Dalaman Havalimanı, dış hat yolcu sayısı bakımından Türkiye'nin en yoğun beşinci havalimanı olmayı başardı. YDA Grup tarafından uzun yıllar başarıyla işletilen havalimanına Ferrovial Grubunun katılması sonucu yakalanan sinerji ile öncelikli hedefimiz 2023 yılı içinde 5 milyon yolcuyu aşmak" diye konuştu.

STRESSİZ BİR DENEYİM

Dalaman Havalimanını ziyaret eden yolculara stressiz bir deneyimin öncelikleri olduğunu vurgulayan Laçin, "YDA Dalaman Havalimanı olarak hem hizmet verdiğimiz bölgeye hem de terminal mimarimize uygun bir konsept ile yolcularımıza stressfree bir deneyim sunmak için çalışıyoruz. Bu konsepti sağlayabilmek adına en önemli değerimiz olan çalışma arkadaşlarımızın, arka planda özverili çalışmalarıyla, yolcularımızın seyahat deneyimini mümkün olan en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, YDA Dalaman Havalimanı'nı sadece bir geçiş noktası olarak değil, aynı zamanda seyahatlerin bir parçası olarak gören yolcularımıza unutulmaz ve stressiz bir deneyim sunmaktır. Bu doğrultuda hem inovasyon destekli düzenlemelerimizi sürekli geliştiriyor hem de personellerimizin motivasyonunu yükseltecek çalışmalar yaparak bunun yolcu memnuniyetine yansımasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ

YDA Dalaman Havalimanı CEO'su Laçin, Türkiye'de bir havalimanı binasındaki en büyük güneş enerji santrali projesini başlattıklarına işaret ederek, "Bu projeye çok önem veriyoruz. Güneş enerji santrali projesi ile ilk etapta, havalimanının enerji ihtiyacının yüzde 55'ini güneş enerjisi ile karşılamayı hedefliyoruz. Hedefimiz uzun vadede bunu artırmak" dedi.