İhracatçılardan fındık üreticilerine müjde

DOĞU Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bu seneki fındık rekoltesinin 765 bin civarlarında tahmin edildiğini ancak bu rakamın mevsimsel faktörlerden dolayı düşebileceğini belirterek fındık fiyatlarının da sene sonuna doğru özellikle Eylül ayından sonra üçlü rakamlara çıkabileceğini söyledi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gürdoğan, fındık üreticilerinin emanete fındık vermemesi de isteyerek "Bu seneki rekolteyi 765 bin ton civarında hesap ediyoruz ancak bu rekoltenin daha da düşeceğini ön görüyoruz.

"EMANETE VERMEYİN"

BUNUN mevsimsel nedenlerden kaynaklandığını ve zayiatın fazla olduğunu görüyoruz. Fındığı 85 TL verilen bir fiyat var. Toprak Mahsulleri Ofisi bunu tek elden alırsa üreticinin mağduriyetinin önleyeceğini görüyoruz. Eğer alımlar, ödemeler gecikirse üretici mağdur olur. Bunun yanı sıra fındıkta tekelleşme söz konusu. Yurt dışı kaynaklı tekelleşen belli firmalar spekülasyonlarla üreticiyi zor durumda bırakıyor ve ürününün değeri gelmeden alıyor. Ürün fiyatına baktığımız zaman sene sonuna doğru özellikle Eylül ayından sonra fındık fiyatı rakamlarının üçlü rakamlara çıkabileceğini üreticinin her şeyden önce ürününü emanete vermemesi gerektiğinin altını çiziyoruz" diye konuştu.