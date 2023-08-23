Manisa’daki araç sayısı 3 ilin toplamından fazla

AFYONKARAHİSAR, Kütahya, Uşak ve Manisa illerini kapsayan TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğü temmuz ayı trafiğe kayıtlı araç sayılarını açıkladı. Manisa 696 bin 865 araç ile TÜİK Manisa Bölge Müdürlüğündeki diğer 3 ilin toplamından fazla motorlu aracıyla dikkat çekerken, 103 bin 780 traktörle en fazla traktöre sahip il konumunu korudu. Türkiye'nin nüfus olarak en kalabalık 14'üncü şehri olan Manisa motorlu kara taşıtları sayısı bakımından da Türkiye'de 9'uncu sırada bulunuyor.

Toplam 696 bin 865 motorlu kara taşıtının bulunduğu Manisa'da 243 bin 476 otomobil, 7 bin 471 minibüs, 6 bin 669 otobüs, 81 bin 390 kamyonet, 17 bin 96 kamyon, 235 bin 567 motosiklet, 1 416 özel amaçlı araç ve 103 bin 780 traktör bulunuyor. 1 milyon 468 bin 279 kişinin yaşadığı Manisa'da yaklaşık 2 kişiye bir araç düşüyor. İl genelindeki 103 bin 780 traktör ile Türkiye'nin ilk sırasında yer alan Manisa'yı 99 bin 570 traktör ile Konya ve 78 bin 598 traktör ile İzmir izledi. Manisa motosiklet varlığı ile de İstanbul, İzmir ve Antalya'nın ardından 4'üncü sırada yer aldı.