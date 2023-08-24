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Haberler Ekonomi Denizi kirleten gemiye 13,2 milyon lira ceza

Denizi kirleten gemiye 13,2 milyon lira ceza

HABER MERKEZİ
Denizi kirleten gemiye 13,2 milyon lira ceza
Deniz ve kara lojistiğini birleştiren ro-ro gemilerinden biri İstanbul'da deniz kirliliğine neden oldu. İstanbul'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün Zeytinburnu önlerinde bir geminin deniz kirliliğine sebebiyet verdiği yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine yapılan incelemede geminin deniz kirliliğine yol açtığı kesinlik kazandı. İstanbul Valiliği, bir açıklama yaparak, Zeytinburnu'nda deniz kirliliğine neden olduğu belirlenen Libya bayraklı ro-ro gemisine 13 milyon 265 bin 525 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.
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