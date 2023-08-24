Kamuda istihdam atağı

Kamuda istihdam için hareketli bir döneme girildi. Sağlık personelinden öğretmene, büro elemanından öğretim görevlisine kadar birçok alan ve branşta kamu personeli alımı için düğmeye basıldı. Başkan Erdoğan, kamuya 45 bin yeni öğretmen alınacağını açıklarken atanacak öğretmenler depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirilecek. Öğretmenler 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

103 branş için atama yapılırken sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliğine 3 bin 269, matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlak bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı. Afet bölgelerinde görevlendirilmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarına 5 bin personel alınacak.

Sağlık alanında 42 bin 500 yeni personel istihdam edilecek. KPSS ile 6 bin 69 hemşire, bin 530 ebe, bin 494 sağlık lisansiyeri, 798 sağlık teknisyeni, ve 21 bin 709 sağlık teknikeri olmak üzere toplam 31 bin 600 sözleşmeli sağlık personeli ve ayrıca bakanlığın taşra teşkilatlarında çalıştırılmak üzere 10 bin 900 sürekli işçi istihdamı gerçekleştirilecek.

SINAVSIZ PERSONEL ALIMI

Kamuya 4/B sözleşmeli personel alımı da yapılacak. Kamu personel alımı ilanlarına göre Gaziantep Üniversitesi 382 sözleşmeli personel istihdam edecek. Alım yapılan bu kadrolar arasında 100'ü lise ve dengi okul olmak üzere toplam 180 hemşire, 111 destek personeli, 31 ön lisans mezunu sağlık teknikeri, 37 koruma ve güvenlik personeli yer alacak. Süleyman Demirel Üniversitesi hastanesinde çalışmak üzere 311 sözleşmeli personel alınacak. Eczacı alımlarında KPSS şartı aranmayacak.

Ayrıca 170 hemşire ve 105 destek personeli alımı yapılacak.

Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 102 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi uygulamaları kapsamında afet bölgesinde çalışmak üzere 500 sözleşmeli personel alacak. Bu kadroların 223'ü inşaat mühendisi, 25 harita mühendisi, 35 makine mühendisi, 35 elektrik mühendisi, 28 avukat, 25 şehir plancısı için ayrıldı.

Milli Savunma Bakanlığı Genel Kurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına sınav ile 105 uzman yardımcısı alacak.

Her adayın açılan kadrolara yönelik sadece bir tercih hakkı bulunacak. Milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak 80 personel bakanlığın merkez teşkilatında uzman yardımcılığı kadrolarına alınacak. 25 personel ise Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarında çeşitli görevleri yerine getirecekler.

POLİS AKADEMİLERİNE ALIM

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı İç Güvenlik Fakültesi Adli Bilimler, Trafik, Enstitüsü Müdürlüğü, Yabancı Diller Bölümü ile İzmir, Erzincan, Trabzon Polis Meslek Yüksekokulu'na 75 öğretim eleman alımı yapılacak.

Ayrıca polis akademisi öğretim elemanlığına atama ve yükseltme kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile 1 profesör, 1 öğretim üyesi doktor, 59 öğretim görevlisi ve 14 öğretim elemanı alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı ise. subay, astsubay, devlet memuru, işçi, sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalarını sürdüren Kurum, toplamda 30 bin 62 personel alımı yapacak.

2 BİN 700 GELİR UZMANI

BU dönemde personel alımı yapacak kurumlardan biri de Milli Eğitim Bakanlığı. Bakanlık, 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel alacak ve öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yaptığı duyuru ile Gelir İdaresi Başkanlığı'na 50 devlet gelir uzmanı ve 2700 gelir uzmanı olmak üzere 2750 personel alımı yapacak.

AILE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise hizmet kuruluşlarında görevlendirilmek üzere 2 bin 431 meslek ve destek personel alımı yapacak. Alınacak personel ise; avukat, büro personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimcisi, fizyoterapist, diyetisyen, hemşire, sağlık personeli, öğretmen gibi yine yurt yönetim personeli, tekniker, teknisyen ve güvenlik görevlisi gibi personelden oluşacak. TÜBİTAK, DSİ de bu dönemde yeni personel alacak kurumlar arasında.