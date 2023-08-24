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Muhasebeciler Odası’nda Şerif Yıldız başkan oldu

HABER MERKEZİ
Muhasebeciler Odası’nda Şerif Yıldız başkan oldu

İZMIR Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda yeni bir icra kurulu oluşturuldu. Toplantı öncesinde verilen ve gündem maddelerinden biri olan görev dağılımı önergesinin oylaması sonucunda yeni görev dağılımı kararı çerçevesinde YK başkanlığına Şerif Yıldız'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda başkan yardımcısı Şerif Yıldız'ın icra kurulundan ayrılmasının ardından İcra Kurulu'nda 5' e 4 olarak sağlanan karar almaya ilişkin sayısal üstünlük sona ermişti.

Bunun ardından Oda bileşenleri (Gruplar) karşılıklı müzakereler yoluyla yeni bir icra kurulu oluşturmak zorunda kaldı. Toplantı öncesinde verilen ve gündem maddelerinden biri olan görev dağılımı önergesinin oylaması sonucunda yeni görev dağılımı kararı çerçevesinde YK başkanlığına Şerif Yıldız'ın seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi. Yeni İcra Kurulu'nda Şerif Yıldız Oda Başkanı, Mehmet Kuzu Oda Sekreteri, Fatma Karakan Başkan Yardımcısı, Şehriban Çördük Sayman, Namık Peker Koordinatör Üye oldu.

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