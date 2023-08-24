Panama Kanalı kısıtlaması fiyatları etkiliyor

ATLAS Okyanusu'nu Pasifik Okyanusu'na bağlayan dünyanın en önemli kanalları arasındaki Panama Kanalı'nda kuraklık nedeniyle gemi geçiş sayısı sınırlandırıldı. Yaşanan tıkanıklık, deniz taşımacılığı yapan şirketleri alternatif rotalar aramaya yöneltti. Kanal yönetiminin yaptığı duyuruya göre, maksimum geçiş sayısı 2 Eylül'e kadar günde 32 gemi ile sınırlı kalacak. Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Çalışkan, "Kısıtlamaların yanı sıra yükselen geçiş ücretlerini de dikkate alırsak bu durum tüketici fiyatlarını arttırabilir" dedi.