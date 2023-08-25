Aydın incirinin hedefi Hindistan pazarı

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın'ın üretiminde dünya lideri olduğu kuru incir için büyüyen ekonomiye sahip olması nedeniyle Hindistan'ın cazip bir pazar haline geldiğini söyledi. Aydın Ticaret Borsası, üyelerinin incir sektöründeki taleplerini konuşmak üzere toplantı düzenledi. Toplantıda incir üretimi ve ihracatla ilgili bilgiler veren ATB Başkanı Fevzi Çondur, incirde en fazla ihracatın Fransa ve Hindistan'a yapıldığını kayderek 2024-2025- 2026'daki gıda fuarlarında Aydın incirinin tanıtımının yapılacağını ifade etti.