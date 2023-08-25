Kadın terzi eski elbiseleri günümüze uyarlıyor

Önce yok olmaya yüz tutan meslekler arasında ön sıraya alındılar, sonra "Kepenkler kapanıyor, bu meslek öldü" dediler, ama onlar hiç beklenmedik bir neden-sonuç ilişkisi sayesinde mucize gibi bir ekonomik olayla küllerinden yeniden doğdular. Giyim sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeye paralel olarak yaygınlaşan konfeksiyonun ölme noktasına getirdiği terzilik mesleği, yine bir başka ekonomik değişimle yeniden canlandı.

Ekonomik krizin ve hayat pahalılığının ters etkisi nedeniyle altın çağını yaşamaya başlayan terziler, sadece tadilat yaparak bile üretimlerini en az ikiye katladı. Meslekte yaşanan bu mucizevi olayı değerlendiren Manisalı kadın girişimci, kadın terzisi Gülden Toplu, "2015 yılında 'Terzilik mesleği yok oluyor' söylemlerine rağmen devlet desteğiyle işyerimi açtığımda kendimi geçindirecek kadar kazanıyordum, son bir yılda işlerim iki katına çıktı, ama dört katına çıkabilecek talebim var, ek yatırımlar yaparak büyümeye gideceğim" dedi.

YOĞUN TALEP GELİYOR

Müşterilerimin internet üzerinden aldığı uygun fiyatlı kıyafetler oluyor, bunların çoğu görselde olduğu gibi değil veya ufak tefek defoları bulunuyor, onları da tadilatla yeniliyorum. Bu hem daha ekonomik, hem de israfı önleyen bir uygulama oluyor. Yılda üç-beş kez giyilen binlerce liralık giysiden onlarca almaya gerek var mı? Vatandaş artık böyle düşünüyor, diğer kıyafetlerini de getiriyor, günlük kullandığı, işyerinde giydiği tüm kıyafetlerini tadilat yaptırıyor, fiziksel değişimine veya arzusuna göre şekillendiriyor."