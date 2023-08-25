KOSGEB hayallerini gerçeğe çevirdi

Aydın'ın Efeler İlçesinde yaşayan ve 8 yıldır kendisine ait ahşap hobi dükkanı olan Elçim Çantal, eski olan ahşap eşya ve mobilyaları boyayarak geri dönüşüme katkı sağlıyor. Pandemiyle birlikte geri dönüşüme ve değerlendirmeye olan talepte bir artış olduğunu dile getiren Çantal, "Tamamen kişiye özel tasarımlar yapıyorum. Renklendirmeleri gelen müşterilerimiz belirliyor veya alıp kendileri evlerinde, kurslarda tasarlamak için renklendirilmemiş halde alıyorlar. Eski olan ahşap eşya ve mobilyaların geri dönüşümlerine de katkı yapmış oluyoruz. İnsanlar ve toplum olarak daha bilinçli olmaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.

BÜTÇEYE UYGUN

Yaz döneminde işlerinin durduğunu belirten Çantal, "Şu anda yaz döneminde insanlar sıcaktan dolayı bu tarz işlerle çok uğraşmak istemiyor. Ama eylül ayı geliyor. Okullar açılacak. Devamında Halk Eğitim kursları da başlayacak insanlar daha çok talepte bulunacak. İşlerimiz de bir artış olacak. Bu durum bizim de işlerimize iyi gelecek. Boya ve ahşaplarda fiyat artışı var. Direkt aracısız fabrikadan alınca daha uygun bütçeli oluyor. Buda maliyeti düşürüyor" dedi.

"ALDIĞIM DESTEKLE HAYATIM DEĞİŞTİ"

HAYALLERİNİN KOSGEB sayesinde gerçekleştiğini de kaydeden Cantal, "Bu işe KOSGEB'ten destek alarak başladım. Aslında bu yola çıkarken düşüncem organizasyon işi yapmaktı. Bebek doğum organizasyonu ya da nikah şekeri işiyle uğraşmak istiyordum. Aslında daha çok hediyelik işlere yönelik bir iş yeri açmayı düşünüyordum. Ahşap boyamaya olan ilginin fazla olduğunu gördüm ve bu sebeple alana kaydım. Öncellikle proje sundum. Projem onaylandıktan sonra belgelerimi tamamlayıp bir iş yeri açtım. İyi ki bu iş yerini açmışım diyorum. İnsanın kendi işi gibisi yok diyorum. Daha önce yaptığım işlerde de çok özverili çalıştım ancak kendi iş yerin olunca sabah ayrı bir istekle uyanıyorsun ve kalkıyorsun" dedi.