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Haberler Ekonomi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 391 bin avro hibe desteği

Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 391 bin avro hibe desteği

OSMAN AKÇA
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 391 bin avro hibe desteği
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2023 yılı Erasmus akreditasyonuna sahip kuruluşlar için öğrenici ve personel hareketliliği faaliyeti hibe başvuruları sonuçları açıklandı. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erasmus + Projesi "Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim" alanında toplam 391 bin 319 Avro hibe desteği almaya hak kazandı. Bu kapsamda 2023 Erasmus+ Okul Eğitimi ve Mesleki Eğitim Akreditasyon faaliyetleri çerçevesinde Muğla genelinde akredite olan 70 okuldan 250'den fazla öğretmen, idareci ve öğrenciler, yurt dışındaki eğitim etkinliklerine dahil olmanın heyecanını yaşadılar. Müdürlük 2021 yılında okul eğitimi alanında, 2022 yılında da mesleki eğitim alanında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından akredite kurum oldu. Bu sayede 2021-2027 yılları arasını kapsayan Erasmus akreditasyonu kapsamında, öğretmenler ve öğrenciler dahil oldukları eğitim programları ile yurt dışına giderek uluslararası eğitim faaliyetlerinden istifade edebiliyorlar.
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