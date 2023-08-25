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Türkiye’ye 4,8 milyar dolar uluslararası yatırım

HABER MERKEZİ
Türkiye’ye 4,8 milyar dolar uluslararası yatırım
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, Türkiye'ye bu yılın ilk 6 ayında 4,8 milyar dolar düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi olduğunu belirterek, "Bu yatırımların 2,5 milyar doları birleşme, satın alma veya sıfırdan gibi yatırım sermayesi girişlerinden oluuyor. Önümüzdeki 6 ayda makroekonomik istikrar ve düzenleyici çerçevede yaşanabilecek iyileşmelerin en az 7,1 milyar dolarlık ek bir yatırım sermayesi girişini tetikleyebileceğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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