Küresel tedarik zincirinde G20 ülkeleriyle işbirliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hindistan'da yapılan G20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere dair konuştu. Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile bir araya geldiğini bildiren Bolat, "Türkiye ile AB ticaretinde yeni diyalog dönemini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakereleri öncesinde beklentilerimizi, işbirliği alanlarını ele aldık. Ticaret ve yatırımlarda en önemli ortaklarımızdan olan AB ile hem bizleri hem de iş çevrelerimizi bir araya getirecek yoğun ama çok pozitif bir ticaret diplomasisi dönemi bizi bekliyor" değerlendirmesinde bulundu. Bolat, temasları kapsamında Güney Kore Ticaret Bakanı Dukgeun Ahn ile de görüştüğüne işaret ederek, Türkiye'nin Güney Kore ile ticaretinin dengeli ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı. Bakan Bolat, toplantıda, ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai ile görüşmesi hakkında ise, "Önemli ticaret ortaklarımızdan ABD ile ekonomik ve ticari bağlarımızı güçlendirmeye yönelik olarak düzenli ticari istişare mekanizmasını hayata geçireceğiz. ABD firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının artırılması ve küresel tedarik zincirinde Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde yer alması için birlikte çalışacağız" diye konuştu.