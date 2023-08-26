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Haberler Ekonomi Memurların zam pazarlığı Hakem Kurulu’na taşındı

Memurların zam pazarlığı Hakem Kurulu’na taşındı

HABER MERKEZİ
Memurların zam pazarlığı Hakem Kurulu’na taşındı
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine yetkili konfederasyon Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurdu. Memur-Sen başvurusunda, toplu sözleşme masasında uzlaşılan maddelerin lehlerine genişletilmesi kaydıyla uzlaşılamayan taleplerinin Kurul tarafından bağıtlanmasını istedi. Çalışmalarına bugün başlayacak kurulun, kararını vermek için ay sonuna kadar süresi bulunuyor. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.
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