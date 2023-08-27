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Güneş seferberliği ile 10 milyar dolar gelir

HABER MERKEZİ
Güneş seferberliği ile 10 milyar dolar gelir

GÜNEŞ seferberliği başlatan EPDK'nın lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği ile hedefler aşıldı. Yapılan yeni düzenlemeler ile 10 milyar dolara yaklaşan yatırım sahaya yansıdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu rakamlar katlanarak artacak ve güneş seferberliğiyle bütün Türkiye kazanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

GÜNEŞ seferberliği başlatan EPDK'nın lisanssız elektrik üretimi yönetmeliği ile hedefler aşıldı. Yapılan yeni düzenlemeler ile 10 milyar dolara yaklaşan yatırım sahaya yansıdı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz, "Bu rakamlar katlanarak artacak ve güneş seferberliğiyle bütün Türkiye kazanmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

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