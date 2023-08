‘Ne döviz ne borsa en karlı yatırım arsa’

YATIRIM Uzmanı Engin Demirbağ, gayrimenkul yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edeceğini söyledi. Değeri yüksek ticari fabrika depo ve arazilerin yatırımcılarına son iki yılda 1'e 10 kazandırdığının altını çizen Demirbağ, "Bu alandaki yatırımlar kârlılık oranını hep yükseltiyor. Geçtiğimiz yıllarda sıfır telefon fiyatına satılan arazilerin fiyatını 10'a katlaması yatırımcıların iştahını artırıyor" diye konuştu.

ARAZİLER 1'E 10 KAZANDIRDI

Ticari kullanım amacıyla ve yatırımlık arazi alanların kazançlarının normal arazi yatırımının üstünde olduğunu kaydederek, "Başta İstanbul ve onun batı sınırındaki Trakya Bölgesi, devletimizin son on yıldaki dev projeleri hayata geçirmesiyle beklenen ve planlanandan çok daha fazla cazip hale geldi. Planlı ve model projelerle her geçen gün daha da değerlenen Trakya, 1915 Çanakkale Köprüsü, büyük sanayi bölgeleri, deniz limanı ve daha birçok devlet destekli yatırımla büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda sıfır telefon fiyatına satılan arazilerin fiyatını 10'a katlaması yatırımcıların iştahını artırıyor. Özellikle pandemi sonrası daire fiyatlarının bir anda tavan yaptığı gibi arazi, tarla, fabrika, dükkân gibi ticari mülklerde de yatırımcısına kazandıracaktır. Metrekare fiyatının 70 bin TL'yi aştığı arsalar var. Şu an bölgedeki en kârlı yatırım arsadır" dedi.