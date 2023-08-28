Aydın-Denizli Otoyolu 29 Ekim’de açılacak

Aydın Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik bölümünün Cumhuriyetin 100. yılında hizmete açılacak. Toplam uzunluğu 163 kilometre olan Aydın- Denizli Otoyolu, Kapıkule'den başlayıp, İstanbul üzerinden Marmara ve Ege Bölgeleri'ni kat ederek Akdeniz'e ulaşıp, kesintisiz otoyol ağının önemli bir parçasını oluşturacak. Yap-İşlet-Devret yöntemi ile hayata geçirilen Aydın- Denizli Otoyolu, Ege'nin önde gelen sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Denizli ile Aydın illerini birbirine bağlayacak.

2.4 MİLYARLIK TASARRUF

Aydın-Denizli Otoyolu'nun tamamlanmasıyla mevcut güzergâhtaki seyahat süresi 2 saat 15 dakikadan 1 saat 15 dakikaya düşecek. Böylelikle de zamandan 1,9 milyar lira, akaryakıttan 500 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,4 milyar Lira tasarruf edilecek. Karbon emisyonu da 61 bin ton azaltılacak. Temeli Kasım 2020'de atılan ve 140 kilometre ana gövde, 23 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 163 kilometre uzunluğunda olacak proje kapsamında 94 köprü, 19 viyadük, 79 altgeçit ve 573 menfez inşa edilecek. Şimdiye kadar 62 milyon metreküp kazı, 55 milyon metreküp dolgu gerçekleştirilen otoyolun Aydın sınırlarında yer alan 93 kilometrelik kesimi, 29 Ekim 2023 tarihinde, yani Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında hizmete açılacak. Projenin tamamının ise 2024 yılı içerisinde hizmete sunulması hedefleniyor.