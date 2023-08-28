İsveçli milyarderin lüks yatına 50 ton yakıt ikmali

İsveçli milyarder Bertil Hult'un 50 metre uzunluğundaki lüks yatı Fethiye iskelesine demir attı. Bir süredir Göcek, Datça, Marmaris ve Bodrum kıyılarını ailesi ile birlikte gezdiği öğrenilen Hult'un Toute Sweet isimli lüks yatına 2 tankerle 50 tonluk akaryakıt ikmali yapıldı. Muğla'nın eşsiz koyları, dünyanın en zengin iş insanlarının süper lüks yatlarını ağırlamaya devam ediyor. Son olarak İsveçli milyarder iş insanı Bertil Hult'un lüks yatı Fethiye Limanı'na demir attı. Forbes 2023 milyarderler listesinde 949. sırada yer alan Hult'un 50 metre uzunluğundaki lüks yatı, sabah saatlerinde iskeleye yanaştı. İçinde Hult ve ailesi ile misafirlerinin bulunduğu Toute Sweet isimli yata, Aliağa'dan getirtilen 2 tankerden 50 ton akaryakıt ikmali yapıldı. Akaryakıt için yaklaşık 1 milyon 500 bin lira ödendiği kaydedildi. İsveç'te 1965 yılında kurulan, 116 ülkede faaliyet gösteren EF Education First şirketi sahibinin sahibi olan iş insanı Bertil Hult'ın 52 bin çalışanı bulunuyor. 50 metre uzunluğundaki lüks yatın 2019'da denize indirildiği, 2 misafir ağırlayıp 10 mürettebatının bulunduğu öğrenildi.