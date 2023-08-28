Kiralık gelinlik anlaşmazlıklarında bile arabulucuk zorunlu olacak

Kira anlaşmazlıklarında artık dava açmadan önce ara buluculuk dönemi başlıyor. Düzenlemenin 1 Eylül'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan İzmir Tüketici Hakem Heyeti üyesi Salih Emrah Ertan, uygulamanın yalnızca ev ve iş yerlerindeki kira uyuşmazlıklarını kapsamadığını belirterek araba, tarla, eşya hatta kiralık gelinlik anlaşmazlıklarında bile ara bulucuya başvurmanın zorunlu hale getirildiğini belirtti. Mal sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların adliyelerin en önemli iş yüklerinden biri haline geldiğini söyleyen İzmir Tüketici Hakem Heyeti üyesi Salih Emrah Ertan, İzmir'de 2021 yılında herhangi bir sulh hukuk mahkemesinin iş yükü bin dosyayken, 2022'de bu dosya sayısının 2 bin 500, 2023 yılında ise 3 bine kadar çıktığını belirtti. Salih Emrah Ertan, uygulamanın sadece ev ve iş yerlerini değil her türlü kira uyuşmazlıklarını kapsadığını söyledi.