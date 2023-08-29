Ekilmeyen araziler tarıma kazandırılacak

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmeyen tek karış arazi kalmayacak, hepsini üretime kazandıracağız" sözlerinin ışığında ekilmeyen atıl durumdaki 1.5 milyon hektarlık tarım arazisi için harekete geçiliyor. Sözleşmeli üretimi teşvik etmek amacıyla bu yılın ortasında çıkan yeni düzenleme kapsamında atıl durumdaki araziler üretime kazandırılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sözleşmeli tarımı teşvik etmek amacıyla çeşitli sebeplerle ekilemeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesinin önünü açan düzenlemesinin hızlandırılması için sivil toplum örgütleri de harekete geçiyor. Türkiye Kent Konseyleri ve Ankara Kent Konseyi Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz yaptığı değerlendirmede, Türkiye geneli 81 ilde 2.1 milyon futbol sahası büyüklüğünde 1.5 milyon hektarlık tarım arazisinin atıl durumda olduğuna ve ekilip biçilemediğine dikkat çekti. Ekilmeyen tarım arazileri için hazırladıkları raporu Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunacaklarını açıklayan Yılmaz, "Yapılan hesaplamalar göstermekte ki bu alanın yeniden üretime kazandırılması ile ekonomiye yıllık 14 milyar TL gibi bir katkı sağlanacağı gibi vatandaşın pahalıya ürün yemesinin de önüne geçilecektir. Bu sebeple küçük üreticiyi ve kooperatifçiliği desteklemek gereklidir" diye konuştu.