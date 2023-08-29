İhracatçılara 100 milyon liraya kadar kredi imkanı

İHRACATÇI birlikler, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 11 banka arasında imzalanan 1 milyar dolar hacmindeki "Vade(SİZ) İhracat Kredi Paketi" protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İhracatçıların krediye ulaşım sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, TEB, Odeabank iş birliğiyle devreye alınan kredi paketiyle, ihracatçı firmalar, azami 5 milyon dolar veya 100 milyon TL'ye kadar uygun maliyetli ihracat kredisinden yararlanabilecek.

1 MILYARLIK ANLAŞMA

İSTANBUL Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ihracatçıya güzel ve farklı bir gözle bakılmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini ifade etti. İmkanlar dahilinde gerçekleşen iş birliğinin oldukça kıymetli olduğunu kaydeden Taycı, "2022 yılında Türkiye olarak 254 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bu rakam düşünüldüğünde 1 milyar dolarlık anlaşmanın az olduğunu düşünüyoruz. Ancak ilerleyen süreçte bu rakamın daha üst seviyeleri geleceğinin de bilgisini aldık. İhracatçılar olarak bu yaklaşımı oldukça olumlu bakıyoruz. İlerleyen süreçte özellikle üretici ihracatçının yatırım yapabilmesi ve ihracat yapılan pazarları genişletebilmesi için bu tip anlaşmalar önem taşıyor" diye konuştu.