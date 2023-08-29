Son dakika: Bakan Bak duyurdu: Yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklamada '2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları başladı. 950 bin yatak kapasitesiyle hizmet vereceğiz. Yurtlarımıza yapılan başvurular 12 analiz kurulu tarafından değerlendirilecek. Yapılan sıralamayla öğrenciler kendisine en yakın yurda yerleştirilecek. Bu yıl öncelik grubumuza evleri orta ve ağır hasarlı olan öğrencilerimizi de ekledik.' dedi.

YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK Yurt başvurusu E-Devlet üzerinden yapılacağı için başvuruda bulunacak olan öğrencilerin öncelikle e-Devlet Kapısına giriş için şifreye ihtiyacı olacaktır. Şifrenin temini, PTT şubelerinden kolayca yapılabilmektedir.

KYK yurt başvurusu, 9 adımda tamamlanacak.

İlk adımda başvuru hakkında bilgiler veren Kredi ve Yurtlar Kurumu, bu bilgilerin öğrenciler okunmasını ve onaylanmasını talep ediyor.

İkinci adımda kimlik bilgilerinin doğruluğunu onaylayacak olan üniversite öğrencileri, üçüncü bölümde ise öğrenim bilgileri ile karşılaşacak. Diğer adımlar ise aşağıda anlatıldığı gibi devam edecek.

YURT BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "Yurt Başvurusu" hizmetini, E-Devlet içerisindeki arama çubuğu vasıtasıyla bulunuz. Ya da aşağıdaki linke tıklayınız.

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1.Başvurunuzu yaparken her alanı dikkatlice inceleyip kavradıktan sonra cevaplayınız.

2.Hatalı, eksik bildirim, gerçeğe aykırı beyan yurda girmenizi engelleyeceğinden bildirimlerinizi gerçeğe uygun yapınız.

3.Kimliğiniz ile ilgili bilgileri, kimlik kartı / nüfus cüzdanınıza bakarak cevaplayınız.

4.Bekârsanız anne ve/veya babanızın, evli iseniz kendinizin ve/veya eşinizin gelirleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarından teyit edileceğinden bilgileri tam ve doğru olarak giriniz.

5.Başvuruda bulunduktan sonra başvuru bitim tarihine kadar bilgilerinizde güncelleme yapabilirsiniz.