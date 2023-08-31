Balıkçılar, 1 Eylül’de ‘Vira Bismillah’ diyor

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin önemli gıda kaynaklarından biri olan balıkçılık sektörü, 1 Eylül Cuma günü "vira bismillah" diyerek denize açılacak. Sezon öncesi Yeni Asır'a açıklama yapan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, bol ve bereketli bir sezon beklediklerini denizlerde bol balık bulunduğuna dair işaretler aldıklarını söyledi. Bu sezon da beklentilerinin aynı şekilde büyük olduğunu belirten Çakan, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteği ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar ve yasal düzenlemeler sayesinde korsan avcılığın önüne tamamıyla geçildi. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da kesinlikle korsan balıkçılığa göz yumulmayacak. Biz de İzmir'de kurduğumuz çalışma grubu ile bu konuda ne gerekiyorsa yapacağız. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da beklentimiz büyük. Özellikle bu sezon halkımız sardalya ve hamsiye doyacak. Halkımız yine bol ve ucuz balık yiyecek" dedi.

SEZONU VALİ ELBAN AÇACAK

31 Ağustos 2023 Perşembe günü saat 17:00'da İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'nda İzmir Valisi Süleyman Elban ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek "2023 Yılı Balıkçılık Sezonu Açılış Töreni"nin ardından İzmirli balıkçılar sezonun ilk dakikalarında itibaren Ege Denizi'ne açılarak ağları denize atacaklar.