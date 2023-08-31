Memur maaşlarında son gün heyecanı

Milyonların heyecanla beklediği toplantıda memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve itiraz edilemeyecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun 4. toplantısından sonuç çıkmadı. Kurul, bugün son toplantısını yapacak. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti ile zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, yetkili konfederasyon Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul 4. defa bir araya geldi.

BUGÜN KARAR VERİLECEK

Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında saat 14.00'te başlayan toplantı, yaklaşık 8 saat sürdü. Mali hakları görüşmek üzere 31 Ağustos'ta son kez toplanacak kurul, bu toplantıda, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024 ve 2025'te yapılacak zam oranını kararlaştıracak. Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif ederken, 17 Ağustos'ta 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti. Toplam 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılmayan maddeler bulunuyor. Zam konusunda nihai kararın bugün açıklanması bekleniyor.

İTİRAZ EDİLEMEYECEK

Memur-Sen, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep ederken, kamu işveren heyeti ise 2024 için yüzde 25, 2025 yılı için de yüzde 11 zam teklif etti. Kurulun verdiği karar kesin olacak ve karara itiraz edilemeyecek.

EK GÖSTERGE ZAMMI

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında birinci derece memurların tamamına 3600 ek gösterge verilmesi uzlaşılan maddeler arasında yer alıyor. memur-Sen'le birlikte yapılacak çalışmayla şekillenecek düzenleme 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde Meclis gündemine gelecek. Ek gösterge düzenlemesiyle toplu sözleşme zammı dışında 600 binin üzerinde memurun da gelirinde artış yaşanacak. Ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023 itibariyle yürürlüğe girdi. Devlet memurları Kanunu'nda memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe, derece adı veriliyor. 2 yıllık üniversiteden mezunlar 10. derece ve 2. derecede göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor.