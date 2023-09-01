Jeotermal tarım OSB’leri sektöre ‘can suyu’ olacak

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 8 bin dönüm alanda dünyanın en büyük Jeotermal Isıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin (TDİOSB) kurulacağına işaret eden Şentürk, bu tesislerin "sıfır karbon" hedefi, lojistik ve bölgesel ekonomi ile istihdam konularında fırsat oluşturacağını dile getirdi. Şentürk, Türkiye'de jeotermal enerji alanında son 5 yılda büyük yol katedildiğini belirterek, "Mevcut durumda ülkemizde 9 bin 943 dönüm alanda jeotermal ısıtmalı tarım yapılmakta fakat ülke jeotermal kaynak potansiyeli değerlendirildiğinde bu alanın 100 bin dönüm civarlarında olacağı öngörülüyor. Türkiye'de 100 farklı lokasyonda jeotermal ısıtmalı tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulacak olması, bu kaynağın değerlendirilmesinde fırsatlar yaratacak, sektöre can suyu olacak." diye konuştu.

YATIRIMA VERGİ MUAFİYETİ

TDİOSB'lerde yatırım yapacaklara vergi muafiyeti, altyapı inşa kolaylığı, kredi ve hibe destekleri gibi kolaylıklar sağlandığına dikkati çeken Şentürk "TDİOSB'lerin yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyor oluşu içeride yer alan yapıların elektrik ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli rol oynamakta. Ağustos ayı itibarıyla tüzel kişilik kazanmış olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri'nin 10'u jeotermal ısıtmalı sera konulu. Ağrı-Diyadin, Aydın-Efeler, Denizli-Sarayköy, İzmir-Dikili, Kütahya-Simav, Nevşehir- Kozaklı, Çanakkale-Ayvacık, Aksaray-Kargın, Kayseri-Kocasinan, Balıkesir-Gönen'de farklı büyüklükte projeler mevcut. Jeotermalde potansiyelin verimli kullanılabilmesi için Türkiye'nin jeotermal kaynak haritasının detaylı olarak çıkarılması, arama çalışmalarının hızlandırılması gerekiyor" dedi.

10 KAT FAZLA VERİM

Yıl boyu üretime imkan sağlayan jeotermal ısıtmalı seralardan geleneksel seracılığa göre 10 kat fazla verim alındığını söyleyen Şentürk, jeotermal ısıtmalı seralar sayesinde üretimin artacağını ve maliyetlerin düşeceğini, istihdam atışına bağlı olarak da bölgesel ekonominin canlanacağını belirtti.