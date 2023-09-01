Komşunun ağacı fabrikanın dumanı davaları arabulucuda

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların mahkeme öncesinde çözümünü amaçlayan arabuluculuk sistemine eklenen yeni alanlar, hukukçulara göre mahkemelerin yükünü hafifletecek. İş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk sistemine, yeni adli yılın başladığı 1 Eylül'den itibaren uygulanmak üzere kira, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve ortaklığın giderilmesi davaları da eklendi. Başta ev sahibi-kiracı uyuşmazlığı olmak üzere her türlü uyuşmazlık için iş başı yapacak olan arabulucular, komşu bahçeye sarkan bitki, çevreye zarar veren fabrika dumanı gibi ilginç tartışma konularına da bakacak. Arabulucu Avukat Nur Özden "Komşular kendi bahçelerine, tarlalarına dikecekleri bitkilerin komşu parsele taşmasından da sorumlu oldukları için bu uyuşmazlıklarda da önce arabulucu yolu görünüyor.