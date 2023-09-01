Memurların beklediği zam oranları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının görüşüldüğü 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine, konu Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşındı. Hakem Kurulu'nun dün yapılan 5'inci toplantısında nihai karar alındı. Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında Sayıştay Başkanlığı'nda beşinci kez toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, memur maaşları ile memur emeklisi aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmasını kararlaştırdı. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024 ve 2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sonuçlandı.

KESK OYLAMAYA KATILMADI

Enflasyon farkının mevcut haliyle 6 aylık dönemler halinde verilmesi kararlaştırıldı. Refah payı talebi ise kabul edilmedi. Kuruldaki 6 üye, hükümetin sunduğu teklifin olduğu gibi kabul edilmesi yönünde oy kullanırken 5 üye ret oyu verdi. KESK temsilcisi ise oylamaya katılmadı. Toplu sözleşme hükmünde bulunan karara itiraz hakkı bulunmuyor. Kamu İşveren Heyeti ile konfederasyonlar arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde kabul edilen

50 madde ise oy birliğiyle kabul edildi. Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Özellikle kamu görevlilerimiz adına talep edilen 50 maddenin aynı şekilde kabulü ve diğer sosyal haklar hususunda da önemli kazanımlara imza attığımız Toplu Sözleşmemizin, hayırlı olmasını diliyorum. Süreci karşılıklı anlayış, istişare ve nezaket ilkelerimiz çerçevesinde yürüten Konfederasyonlarımız ve genel yetkili sendikalarımıza, emek veren tüm komisyonlara ve müzakere heyetlerine teşekkür ediyorum. Sosyal devlet anlayışımızla çalışanlarımızı enflasyon karşısında korumaya devam edeceğiz" diye konuştu.