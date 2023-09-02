Balıkçılık sezonu açıldı ağlar denizle buluştu

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla yaklaşık 7,5 aylık av sezonunun ilk gününü tamamlayan Egeli balıkçılar, iyi bir sezon için umutlu. Balıkçılık sezonunun başlamasıyla yaklaşık 150 gemi, İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan Ege Denizi'ne açıldı. "Vira bismillah" diyerek denizin dalgalı sularıyla buluşan balıkçılar, 1 Eylül'ün ilk saatleriyle başladıkları avın ilk gününü balıklarla tamamladı.

AYLAR SÜREN HAZIRLIK

Güzelbahçe'den hareket eden "Rıfat Reis 3" adlı gemi, yaklaşık 20 kişilik mürettebatıyla aylar süren tekne motor bakımı, boya, ağ örme gibi hazırlıkların ardından İzmir açıklarına açıldı. Saatlerce mavi sularda yapılan yolculuk sonunda, ağlar denizle buluştu. Elverişli deniz ve hava koşulunda gerçekleşen avda, ağlara daha çok hamsi ve sardalya takıldı. İlk avın sonunda kasalara yüklenen balıklar, Karaburun ilçesindeki iskeleye yanaşan tekneden alınıp kamyona yüklendi ve Ege'nin en büyük balık hali olan İzmir Su Ürünleri Hali'ne götürüldü. Gemi kaptanı 55 yaşındaki Engin Canbaş, "Dünyadaki ekonomik bozukluk sebebiyle maliyetler aşırı yükseldi. Bizim balıkçılıkta her zaman 'Bereket versin' demesini bileceksin. Şükür, kazasız belasız ağımızı attık, bereket versin balığımızı da tuttuk. Yapacak bir şey yok, ilk günün kısmeti diyelim" dedi.