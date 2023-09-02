Çalışanlar daha yüksek kıdem tazminatı alacak

Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yılları için mali sosyal hakları belirlendi. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2024 yılı ilk altı ay için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı için ise yüzde 5'lik genel zam artışı kararı verdi. Memur maaş zammı 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşlarındaki artışta da etkili olacak.

YÜZDE 15 ZAM KESİNLEŞTİ

Toplu sözleşmeyle 2024 yılının ilk yarısı için yüzde 15 zam kesinleşirken buna enflasyon farkı eklenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hesaplamalarına göre 6 aylık enflasyon beklentisiyle birlikte memur zammının en az yüzde 43 artması öngörülüyor. Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra "kıdem tazminat tavanı" deniyor. Bu tavan ocak ve temmuz ayında yükseliyor. Tavan artınca çalışanların eline geçen tazminat da artmış oluyor. Tavanın artması brüt ücreti 23 bin 490 liranın (bugünkü kıdem tazminatı tavanı) üzerinde olan çalışanları doğrudan ilgilendiriyor.

DİĞER AYLIKLAR DA ARTIYOR

Emeklilik tarihini kıdem tazminatı farkını dikkate alarak belirlemekte fayda bulunuyor. Örneğin, brüt ücreti 32 bin lira olan ve son işyerinde 20 yıl hizmeti olan bir çalışan 31 Aralık tarihinden önce emekli olursa yaklaşık 470 bin lira bin lira alacak. Aynı çalışan emeklilik dilekçesini 1 Ocak 2024 tarihinde verirse 640 bin lira tazminat alabilecek. Memur maaş zammıyla birlikte 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli maaşında da belirleyici olacak. Enflasyon artış oranı ve maaş katsayısıyla birlikte evde bakım maaşı 5 bin 98 liradan 7 bin 290 liraya, 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya çıkacak.

Toplu sözleşmeyle belirlenen memur maaş zammı 65 yaş aylığı, evde bakım, engelli maaşında da belirleyici olacak. Yeni zam oranı ve enflasyon beklentisine göre bugün itibariyle 5 bin 98 lira olan evde bakım maaşı 7 bin 290 liraya çıkacak. Tahmini enflasyon artış oranı, maaş katsayısıyla birlikte 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 360 liraya yükselecek. Yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1874 liradan 2 bin 680 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 20 liraya çıkacak.