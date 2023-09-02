Kuru üzümün kilosu 1250 TL’ye satıldı

anisa Ticaret Borsası tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Manisa Sultani çekirdeksiz üzümünde 2023-2024 sezonu açılışı ve ilk çekirdeksiz kuru üzüm töreni düzenlendi. Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi'nden üretici Ahmet Göçer tarafından getirilen sezonun ilk kuru üzümün kilosu 1250 liradan Manisa Ticaret Borsası adına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün satın aldı. Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Elde ettiğimiz rekolteyi en yüksek fiyatta ihracat gerçekleştirmek için hep birlikte bu hedefe odaklanıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.