AirBnb ile ekonomiye 10 milyar liralık zarar

Özellikle turistik yerlerde otellerde kalmak yerine günlük kiralık ev veya villa kiralayan AirBnb ve benzeri uygulamalara otelcilik sektöründen tepki geldi. POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, bu tür uygulamaların ekonomiye yıllık 10 milyar liranın üstünde zarar verdiğini söyledi. Girgin, ülkemize gelen turist sayısında yüzde 24'e varan bir artış yaşanmasına rağmen bu konaklamaların yüzde 19'un kiralık evlerde yapıldığına dikkat çekti. Vergisiz ve kayıt dışı konaklamanın önünü açan bu tarz uygulamaların güvenlik açığı da oluşturduğunu belirten Yiğit Girgin, bu durumun vergiye ve ciddi bakanlık regülasyonlarına tabi olan oteller için haksız bir rekabet ortamı doğurduğunu vurguladı.

SEKTÖRE ZARAR VERİYOR

Günlük- haftalık kiralamaların Bodrumdaki genel kira fiyatlarını da yükselttiğini belirten Yiğit Girgin "Bodrumda birçok konutun kısa süreli kiralama sistemine dönüşmesiyle birlikte şehirde uzun süreli kiralanan konutların arzı da azaldı. Farklı sektörlerde çalışan ve hayatlarını kirada sürdüren kesimin yaşamsal faaliyetleri de olumsuz etkilendi. Hayat pahalılığının yanına yüksek ev kiraları da eklendi. Çünkü kiralanabilir evlerin sayısı azaldı. Azalınca da kiralanacak evlerin fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu nedenle şehirde çalışanların konaklama sorunları oluştu ve iş gücü anlamında çalıştıkları sektöre zarar veren bir durum meydana geldi" diye konuştu.

KAYIT ALTINA ALINMALI

YÜKSEK getiri nedeniyle birçok ev sahibi aylık kira yerine evini bu tarz uygulamalar üzerinden kiraya vermeyi tercih ettiğini belirten Girgin, "Kiralık tatil evleri, villa turizmi, Airbnb uygulaması gibi nedenlerle kayıt dışı ekonomi oluştu. Bu ekonomik kayıpların yanında güvenlik anlamında da önemli sonuçlar doğuruyor. Turizm farklı bir çok iş kolunu da besleyen önemli bir sektör. Turizm her meslekten binlerce insanın da istihdam edildiği ve önemli katma değer bırakan bir alan. Bu konuda yıllarca fiyat ve kalite performansımızla önemli ve haklı bir konum elde ettik. Ama şu anda otelcilik sektörü ve diğer yatırımcılar olumsuz etkileniyor. Yatırımlarının karşılığını alamıyor. Bunun mutlaka bir denetimi olmalı; bu iş kayıt altına alınarak vergilendirilmeli. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu gibi uygulamaları çok sıkı takip etmeli. Oteller bunlardan etkileniyor. Maalesef artan giderleri karşılayamayan işletmeler personel çıkarmaya da başladı" dedi.