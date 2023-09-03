Cari açıkta odak noktası altın oldu

YENİ ekonomi yönetiminin yoğunlaştığı yapısal reformlarda, cari açığın azaltılması öne çıkarken, bu konuda altın ithalatına yönelik tedbirler odak noktası oldu. Cari açık makro gösterge hedefleri arasında yer alırken, altın ithalatı cari açığın azaltılmasına ilişkin yapılan yol haritasında önemli konular arasında bulunuyor. Altın ithalatına yönelik alınan tedbirler de ithalatın azaltılmasına verilen önemi gösteriyor. Geçen ay bazı mücevher ve kuyumcu eşyasının AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülke menşeli ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulamaya alınmasına karar verildi.