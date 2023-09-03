Emekliye 5 bin TL’lik ‘Cumhuriyet İkramiyesi’ müjdesi

YENİ dönemde emeklilere zam yapılacağı konuşulurken, sürpriz bir iddia gündeme geldi. Emeklilere bir kereye mahsus 5 bin TL 'Cumhuriyet İkramiyesi' verilebileceği konuşuluyor. Emeklilerin, maaşlarına yapılacak ek zam için 2023 Ekim ayını dört gözle beklediği şu günlerde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e talimat gönderdi. Yurt'ta yer alan habere göre, yüksek sesle dile getirilen 'en düşük emekli maaşı 10 bin TL olacak' iddialarına ek olarak, bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL'lik 'Cumhuriyet İkramiyesi' gündeme geldi.

ENFLASYONUN ÜZERİNDE ZAM

2023 Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 25 seyyanen zam yapılmış, ancak bu oran yeterli bulunmamıştı. Hükümet, bu konuda yeniden çalışmalara başlamış ve Orta Vadeli Program ile yol haritası oluşturmuştu. Artık enflasyonun altında bir maaş artışının yapılmayacağı kesinleşti. Ayrıca SGK ve BAĞ-KUR kapsamındaki emeklilerin de aynı zamma tabi olacağı belirtildi. SGK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarında, enflasyon rakamları büyük rol oynuyor. 2023 Temmuz ayında yüzde 9,49 olarak açıklanan enflasyon oranının ardından, 2023 Ağustos ayında bu oranın yüzde 7,08

olacağı tahmin ediliyor. Tahminler doğru çıkarsa, 2 aylık toplam enflasyon yüzde 17,24 olacak. 2023 Temmuz-Aralık döneminde enflasyonun yüzde 32 olacağı öngörülüyor. SGK ve BAĞ- öngörülü- KUR emeklilerine 10 puanlık seyyanen zam yapılması da masada olduğu ifade ediliyor