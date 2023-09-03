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Haberler Ekonomi Fiyatı en çok azalan ürün domates oldu

Fiyatı en çok azalan ürün domates oldu

HABER MERKEZİ
Fiyatı en çok azalan ürün domates oldu
AĞUSTOS ayında önceki aya göre fiyatı en artan ürün 75,00 ile taksi yolcu taşıma ücreti olurken en fazla azalan ürün ise yüzde eksi 17,16 ile domates oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 60,00 ile poplin, Gıda harcamalarından yüzde 59,56 ile taze fasulye, Ulaştırma ve Haberleşme harcamaları grubundan yüzde 59,18 ile vapur yolcu taşıma ücreti, yüzde 51,52 ile şehir içi otobüs ve yüzde 51,52 ile raylı sistem yolcu taşıma ücreti, yüzde 50,00 ile mektup gönderim ücreti, yüzde 50.00 ile dolmuş-minibüs yolcu taşıma ücreti, Giyim harcamaları kumaşlar alt grubundan yüzde 46,67 ile pamuklu kumaş, Gıda harcamaları grubundan yüzde 35,34 ile zeytinyağı ve yüzde 28,96 ile ekmek oldu.
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