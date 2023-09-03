İnşaatçılar uygun faizli kredi bekliyor

KONUT satışlarının geçtiğimiz yıla göre düştüğünü belirten Müteahhitler Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Sirius Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Öncü, sektörün hareketlenmesi için uygun faizli kredi imkanı sunulması ve KDV oranlarında düzenlemeler yapılması gerektiğini söyledi. Yeni konut almak isteyenlerin uzun vadeli kredi bulmakta zorlandığı için taleplerde düşüş olduğunu belirten Barış Öncü, ekonominin itici gücü olan inşaat sektöründeki arz talep dengesinin yeniden kurulması için kredi konusunun çözülmesinin önemine işaret etti.