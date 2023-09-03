  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Muğla’da baldan sonra arı ürünü ihraç edilecek

Muğla’da baldan sonra arı ürünü ihraç edilecek

HABER MERKEZİ
Muğla’da baldan sonra arı ürünü ihraç edilecek
DÜNYA çam balı üretiminin yüzde 92'sini karşılayan Türkiye, propolis, arı sütü, polen gibi çam balı ürünlerini de ihraç edecek.Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin gerek arı verimi gerekse arı sayısında dünya ikincisi olduğunu belirtti. İhracat için ürün standartlarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bugüne kadar polen, arı sütü ve propolisi dışarıdan ithal ettik. Yıllık ortalama 118 bin ton bal, 9,5 ton propolis, 3,5 ton arı sütü, 350 ton polen, 10 ton arı ekmeği ve 5 bin ton da bal mumu üretiyoruz" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA