Muğla’da baldan sonra arı ürünü ihraç edilecek

DÜNYA çam balı üretiminin yüzde 92'sini karşılayan Türkiye, propolis, arı sütü, polen gibi çam balı ürünlerini de ihraç edecek.Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Türkiye'nin gerek arı verimi gerekse arı sayısında dünya ikincisi olduğunu belirtti. İhracat için ürün standartlarının oluşturulması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Bugüne kadar polen, arı sütü ve propolisi dışarıdan ithal ettik. Yıllık ortalama 118 bin ton bal, 9,5 ton propolis, 3,5 ton arı sütü, 350 ton polen, 10 ton arı ekmeği ve 5 bin ton da bal mumu üretiyoruz" dedi.