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Ankara-İzmir YHT bir yıl erken bitirilecek

HABER MERKEZİ
Ankara-İzmir YHT bir yıl erken bitirilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir arasında seyahat süresini 3,5 saate düşürecek hızlı tren hattının 1 yıl erken bitirilerek, 2027'de hizmete gireceğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla mevcut demir yolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğini ifade etti. Projeyle, Ankara-İzmir güzergahında 14 saat olan seyahat süresinin 3 saat 30 dakikaya düşeceğine işaret eden Bakan Uraloğlu, "7 milyondan fazla insanımız doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak" diye konuştu.
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