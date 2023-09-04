“İncirde 350 bin ton rekolte bekliyoruz”

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, bu yıl incirde rekolteyi 350 bin ton olarak beklediklerini söyledi. Aydın'da incir üreticileri ile bir araya gelen Bayraktar, Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde hasada katıldı. Bayraktar, "Ege Bölgesi ekoloji anlamında incir üretimine çok müsait. Dünyada taze incir üretiminin yaklaşık yüzde 24'ünü yapıyoruz. Kuru incir üretiminin yaklaşık yüzde 55'ini Türkiye yapıyor. Dünya incir ihracatında Türkiye yüzde 53 ile birinci sırada. Dünyada en fazla ihracat yapan konumunda. Bunun dışında tabi üretimimizin arttığını görüyoruz. Kuru incir üretiminin 90 bin ton civarında olmasını bekliyoruz" dedi.