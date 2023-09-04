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Haberler Ekonomi Mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

Mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

HABER MERKEZİ
Mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak
Üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 2-11 Aralık'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul, İzmir'de yapılacak. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ilanına göre sınava stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek. İlk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar 15-30 Kasım'da başvurabilecek.
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