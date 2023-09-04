Mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak

Üçüncü dönem yeminli mali müşavirlik sınavları 2-11 Aralık'ta Ankara'da, serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 16-17 Aralık'ta Ankara, İstanbul, İzmir'de yapılacak. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ilanına göre sınava stajını tamamlayan serbest muhasebeci mali müşavir aday meslek mensupları, serbest muhasebeci meslek mensupları ve hizmet sürelerini stajdan saydıran adaylar katılabilecek. İlk kez katılacaklar 1 Eylül-2 Ekim, tekrar katılacaklar 15-30 Kasım'da başvurabilecek.