Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST binlerce vatandaşın ziyaret ettiği bir festivale dönüştü. Binlerce vatandaşın katıldığı, yarışmaların yapıldığı etkinlikte milli teknoloji destanı yazıldı. Kapanış töreni yapılan etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Türk gençliğinin, Teknofest kuşağının daha adil bir dünyayı mümkün kılacağını belirterek, "Türkiye kuvvetli oldukça dünya huzur bulacak" dedi.

'UMUTLAR TAZELENDİ'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'de TEKNOFEST'ler sayesinde bir özgüven patlaması olduğunu ifade ederek "7'den 70'e bütün vatandaşlarımızın bilime ve teknolojiye olan aşkını yansıtıyor. TEKNOFEST deyince inovasyon, yüksek teknoloji, savunma sanayisi ve müreffeh Türkiye akla geliyor" dedi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Cumhuriyet'in 100. yılında düzenledikleri ikinci TEKNOFEST'in de sonuna gelindiğini söyledi. Gazi Meclis'in ev sahibi başkent Ankara'da yarınlara dair umutların bir kez daha tazelenip yenilendiğini dile getiren Bayraktar, şöyle konuştu: "Bu vatan bizim, bu topraklar bizim diyen, ruhları bağımsızlık ateşiyle yanan genç kardeşlerimiz ve aziz milletimiz bir kez daha, yüz binlerle TEKNOFEST'e koştu. TEKNOFEST Ankara, 6 yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 8'inci TEKNOFEST oldu. Her TEKNOFEST adeta bir çağlayan gibi büyüdü, gürül gürül aktı."

27 EYLÜL'DE İZMİR'DE BULUŞMAK ÜZERE!

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bu yıl tam 1 milyonu aşkın gencimiz umutları, hayalleri ve projeleriyle teknoloji yarışmalarımıza başvurdu" dedi ve ekledi: "Bir milyonu aşkın başvuru sadece bir rakamdan ibaret değil. Bu başvurular aynı zamanda tam bağımsız geleceğimiz ve yarınlarımız demek. 27 Eylül'de istiklalimizin sembol şehirlerinden, güzel İzmir'de buluşmak üzere, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun."