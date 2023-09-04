Olumsuz iklim koşulları bal üretimini etkiledi

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bal üreticiliği yapan kadın girişimci Zeynep Balkaya yoğun yağışların ve sonrasındaki kuraklığın çiçeklere zarar verdiğini, arıların yeterince besin bulamadığını söyledi. Balkaya, bu durumun rekolteyi düşüreceğini ve fiyatları biraz artıracağını kaydetti.

ÇİÇEKLER KURUDU

Olumsuz iklim şartlarının zarar verdiğini belirten Balkaya, "Bu yıl bir doğa olayı yaşadık, olumsuz iklim koşulları nedeniyle çiçekler zarar gördü. Mayıs'ta yağmur çok yağınca çiçeklerin içindeki bal yıkandı, sonrasında aşırı sıcaklarda çiçekler kurudu. Arılarımız yeterince besin bulamadılar, bal toplayamadılar. Bu durum bölgesel olarak değişiklik gösterse de çevre il ve ilçelerde sonuçların farklı olmadığı söyleniyor. Ancak arı miktarı açısından sıkıntı yaşamadık, üremeleri iyi durumda. Bu nedenlerle rekolteyi biraz düşük bekliyoruz" dedi.