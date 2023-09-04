‘Valizinizi vermeden fotoğrafını çekin’ uyarısı

Hız ve konfor açısından pek çok avantajı olan uçakla seyahatlerde, valizlerin kaybolması veya hasar görmesi zaman zaman yolcuların mağdur olmasına neden oluyor.

7 GÜN İÇİNDE BAŞVURUN

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Tunca Özcan, "Yolcular, havalimanlarında valizlerini sağlam halde havayolu firmalarına teslim etmeden önce mutlaka fotoğrafını çekmeli. Valizler, seyahat süresi boyunca havayolu firmasının sorumluluğundadır" dedi. Bagajın kaybı veya zarara uğranılmasından taşıyıcı havayolu firmasının sorumlu olduğunu belirten Dr. Zeynep Tunca Özcan, "Valizdeki hasar, teslim alırken açıkça fark edilebilir nitelikte ise derhal, fark edilmediyse tesliminden itibaren en geç 7 gün içinde havayolu firmasına ihbarda bulunulmalı. Bagaj çeşitli nedenlerle gecikmeli olarak teslim edildiyse ihbar, bagajın tesliminden itibaren en geç 21 gün içinde yapılmalıdır" dedi.