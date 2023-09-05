Çeşme’de yüzde 50’ye varan tatil indirimi

Eylül ayına girilmesiyle yaz sezonu sona ererken, Çeşmeli turizmciler hala tatil yapamayanlar için yüzde 50'ye varan indirim kampanyası yaptılar.

'KAMPANYA YAPTIK'

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Hala tatil yapamayanlara bir çağrımız var! Lütfen Eylül'de Çeşme'ye gelin Eylül keyfini şok indirimlerle yaşayın" diyerek davette bulundu. ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Çeşme sevdalısı misafirimizi maalesef Çeşme'de göremedik. Tabi ki onları unutmadık, unutmayacağız da. Yüzde 50'ye varan indirim avantajlı tatil keyfi tüm sevenlerimizi bekliyor olacak" dedi. Eylül ayında tatilin Çeşme'de çok daha güzel olduğunun herkesçe bilindiğini vurgulayan Demir, "Denizi dinginleşir, plajları sakinleşir, rüzgarı samimileşir, Alaçatı sokakları sessizleşir. Kaliteli ve yüzde 50'ye varan indirimli tatil keyfi tüm sevenlerimizi bekliyor olacak" dedi.