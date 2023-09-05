Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından bir paylaşım yaptı. Bakan Şimşek, "Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız. Sonuç sabretmemize değecek" açıklamasında bulundu. Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta yüzde 9,09 artarken, yıllık bazda yüzde 58,94 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında şu sözleri kullandı: "Enflasyonla mücadelenin biraz zaman alacağını biliyoruz. Geçiş dönemindeyiz. Enflasyonu kontrol altına almak ve daha sonra düşürmek için ne gerekiyorsa (parasal sıkılaşma, kredi politikası ve gelirler politikaları) yapacağız. Sonuç sabretmemize değecek. Enflasyonla mücadelede kesinlikle kararlıyız."