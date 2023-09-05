Hava yolunda 2025 hedefi 229,3 milyon yolcu

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının 2025'te 229 milyon 383 bine yükselmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu"ndan derlenen bilgiye göre, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 182 milyon 225 bin 531 olan hava yolu yolcu sayısının, 2025'te yüzde 25,8 artışla 229 milyon 383 bin 673'e yükseleceği öngörülüyor. Gelecek yıl ise hava yolu yolcu sayısının, 222 milyon 24 bin 715'e çıkacağı tahmin ediliyor. Hava yolu yolcu sayısında en büyük artışın dış hatlarda olması bekleniyor.