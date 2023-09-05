Rize-İzmir uçuşları 18 Eylül’de başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Rize-İzmir uçuşlarının 18 Eylül'de başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanı'nı geçen yıl mayıs ayında hizmete açtıklarını hatırlatarak, "Rize-Artvin Havalimanımız dünyadaki 5. havalimanı oldu. Yıl sonuna kadar da açıldığı günden itibaren 2 milyon yolcumuzun Rize - Artvin Havalimanımızdan faydalanacağını öngörüyoruz. Rizeli Hemşehrilerimiz istedi. Rize-İzmir uçuşlarını da başlatıyoruz. İlk sefer 18 Eylül'de yapılacak. Ekim ayından itibaren her cumartesi Rize-İzmir arasında uçuşlar devam edecek. Kasım ayından itibaren de bu uçuşları haftada iki sefere çıkarmayı planlıyoruz" dedi.