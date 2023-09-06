BAYOSB’de GES yapımına başlanıyor

BAĞYURDU Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB) Yeşil OSB olma yolunda yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ediyor. Güneş Enerji Santrali (GES) projesine başlayan BAYOSB, GES sözleşmesinin imzalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda attı. İhaleyi Ferhat Emanet ve Vedat Emanet'in yetkilisi olduğu Power Elektronik ve Power Solar Elektronik Üretim Ortak Girişimi kazanırken, sözleşme imzasını Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan gözetiminde BAYOSB Bölge Müdürü Figen Akdemir, Power Solar Enerji Elektronik Üretim A.Ş. Ortak Girişimi Yetkilileri ile birlikte attı.