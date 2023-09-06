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Haberler Ekonomi Bodrum’da kruvaziyer bereketi

Bodrum’da kruvaziyer bereketi

HABER MERKEZİ
Bodrum’da kruvaziyer bereketi
Muğla'nın Bodrum ilçesini, Bahamalar bayraklı kruvaziyer "Norwegian Jade" ile gelen 2 bin 513 turist ziyaret etti. Rodos Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 294 metre uzunluğundaki "Norwegian Jade" isimli dev yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2 bin 513 yolcu ile 1029 personel bulunduğu öğrenildi. Dev kruvaziyerin akşam Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi. Bu arada, "Emerald Azurra" isimli 110 metre uzunluğundaki lüks yat da limana demirledi.
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