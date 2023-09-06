CHP’li vekiller de Togg’a hayran kaldı

Türkiye'nin yerli akıllı cihazı Togg'un Gemlik Kampüsü'nde bir ilk yaşandı. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle muhalefet vekillerinden de tam not aldı. Ak Parti ve muhalefet vekillerinden oluşan Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleri, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg üretim ve teknoloji kampüsünü ziyaret etti. Mustafa Varank başkanlığındaki komisyon üyelerini Togg'un Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ve ekibi karşıladı. Karakaş'ın fabrika yatırımı ve üretimle alakalı tanıtımının ardından komisyon üyeleri Togg'un üretim aşamalarını inceledi. Üretim tesisini gezdikten sonra Togg'a binen ve memnuniyetini dile getiren CHP Adana Milletvekili Müziyyen Şevkin, makam araçlarının da yerli ve milli olmasını temenni ettiklerini söyledi. CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş ve CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Togg'un ne kadar ilerlediğini görmekten dolayı mutlu olduğunun altını çizdi.