Dalaman TIGEM’de ayçiçeği hasadı başladı

TARIM İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesi'nin ayçiçeği hasadı devam ediyor. Yaklaşık 34 bin 500 bin dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi ölçüde katkı sağlıyor. İşletme bünyesindeki tarlaların bir kısmına, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) ayçiçeği ekiliyor. Bu yıl 3 bin 237 dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat mesaisi hassas şekilde yürütülüyor. Hasadı yapılan ayçiçeği, işletmeye ait kamyonlara yüklenerek depolara götürülüyor. Bitkisel Üretim Şubesi'nde görevli ziraat mühendisi Hasan Polat, Dalaman Tarım İşletme Müdürlüğünde 18 Ağustos itibarıyla ayçiçeği hasadına başladıklarını söyledi.